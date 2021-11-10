Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что система QR-кодов продемонстрировала высокую эффективность во время пандемии коронавируса.
По его словам, после введения QR-кодов многие люди приняли решение пройти вакцинацию от COVID-19, передаёт РИА Новости.
"Мы должны чётко понимать, что безопасность зависит от каждого из нас. QR-коды повлияли на то, что население начало участвовать в прививочной кампании против коронавирусной инфекции", — подчеркнул Мурашко.
Он добавил, что коллективный иммунитет сегодня — это важная составляющая в борьбе с COVID-19. Правительство РФ требует обеспечить вакцинацию 80% граждан.
"Конечно, в идеальном варианте каждый человек должен быть защищён", — заключил глава Минздрава.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что из-за напряжённой обстановки по коронавирусу QR-коды введены уже в 77 регионах России.
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