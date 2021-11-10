В ВОЗ назвали условие для окончания пандемии COVID-19

По словам главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, учёные смогут объявить завершение пандемии коронавируса, когда больницы вернутся к привычной работе.

В интервью изданию La Vanguardia он заявил, что люди по всему миру должны научиться жить с COVID-19.

"Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от COVID-19, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию", — сказал специалист.

При этом он добавил, что, согласно научным прогнозам, к февралю 2022 года в Европейском регионе от коронавируса могут скончаться ещё полмиллиона заражённых, если эпидемиологическая обстановка не изменится.

Клюге связывает ухудшение ситуации с низкими темпами вакцинации в ряде мировых держав и скептическим отношением к новым медицинским препаратам.

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