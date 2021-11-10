По словам главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, учёные смогут объявить завершение пандемии коронавируса, когда больницы вернутся к привычной работе.
В интервью изданию La Vanguardia он заявил, что люди по всему миру должны научиться жить с COVID-19.
"Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от COVID-19, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию", — сказал специалист.
При этом он добавил, что, согласно научным прогнозам, к февралю 2022 года в Европейском регионе от коронавируса могут скончаться ещё полмиллиона заражённых, если эпидемиологическая обстановка не изменится.
Клюге связывает ухудшение ситуации с низкими темпами вакцинации в ряде мировых держав и скептическим отношением к новым медицинским препаратам.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ситуация на польско-белорусской границе накаляется: группа белорусских силовиков направляется к лагерю мигрантов. Об этом сообщило Минобороны Польши.