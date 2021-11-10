Гинцбург спрогнозировал новые волны COVID-19 каждые три месяца без вакцинации

В России возможно возникновение новых волн заболеваемости коронавирусом каждые три месяца до тех пор, пока за счёт вакцинации не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их — пятая, десятая, двадцатая", — цитирует специалиста ТАСС.

Он напомнил, что для достижения необходимого уровня популяционного иммунитета в России нужно привить от коронавируса не менее 70% житилей.

"Если возбудитель передается воздушно-капельным путем, надо привить 70, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую", — подчеркнул Гинзбург.

По его словам, поддержание такого уровня популяционного иммунитета в стране будет достаточно, чтобы победить пандемию.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, к 5 ноября уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ достиг 48%. Первым компонентом противокоронавирусных вакцин привились 60 004 358 человек, 57 256 745 — прошли полную вакцинацию.

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