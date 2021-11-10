Гинцбург заявил о невозможности установить происхождение COVID-19

Попытки установить искусственное или естественное происхождение COVID-19 не имеют смысла, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Отличить вирус, который возник естественным путем или был создан в результате создания специальных селекций в лабораторных условиях, просто-таки невозможно ни по каким свойствам уже образовавшегося вируса", — цитирует эксперта "Российская Газета".

По мнению Гинцбурга, научные изыскания с целью установления происхождения вируса не достигнут цели.

"Бессмысленны многочисленные публикации, якобы основанные на научном анализе существующих вирусов в плане возможности определения природы его образования", — заявил специалист.

Он отметил, что единственной возможностью выяснить, появился ли коронавирус в лаборатории, было бы чистосердечное признание кого-то из находившихся в ней в тот момент.

Гинзбург подчеркнул, что для ликвидации пандемии коронавируса его происхождение не имеет значения.

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