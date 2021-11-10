Пульмонолог из красной зоны рассказал, когда ждать пик COVID-19

Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков заявил, что ближайшее время количество заболевших будет только увеличиваться. По его словам, пик COVID-19 ещё не пройден.

По мнению пульмонолога, прекращение прироста заболеваемости можно ждать только к весне.

"На мой взгляд, пик заболеваемости ещё не пройден, в ближайшее время будет наблюдаться рост. Если смотреть по предыдущему году, как раз на зимний период приходился тоже подъём заболеваемости. Где-то с ноября по январь. Исходя из этого, есть шанс, что в этот раз мы увидим то же самое. До конца зимы ждать спада заболеваемости не приходится", — цитирует Никишенкова ТАСС.

По мнению врача, спрогнозировать точно, будет ли пройден пик к весне, тоже нельзя. Специалисты основываются на тенденциях, которые, пока "неутешительны". Никишенков подчеркнул, что важно вакцинироваться не только от коронавируса, но и других не менее опасных заболеваний.

"Важно вакцинироваться от гриппа и от пневмококка, если уже подошёл срок. В основном тяжело болеют люди, которые имеют хронические заболевания", — резюмировал врач.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимо ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. По его мнению, только так можно добиться коллективного иммунитета.

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