Телемедицинский центр "Доктор рядом" совместно с социальной сетью для врачей "Доктор на работе" выяснили, как медики относятся к новым технологиям в больницах.
В опросе поучаствовали 1288 российских специалистов, сообщают "Вести Подмосковья". Они оценили необходимость современных приложений и оборудования в привычных процессах:
При этом отмечается, что к такому развитию положительно отнеслись 19% терапевтов и 22% специалистов клинической лабораторной диагностики.
Меньшей популярностью пользуются роботы-помощники на операциях (10%) и система мобильного оповещения для безопасности и здоровья пожилых людей (6%).
Кроме того, 39% респондентов вообще не сталкивались с нововведениями, 34% медиков не поняли, о чём идёт речь. К тому же оказалось, что мужчины негативнее воспринимают перемены, чем их коллеги-женщины (79% и 21% соответственно).
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