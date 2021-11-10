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Российские медики рассказали, какие новые технологии облегчили им работу

Здоровье

Телемедицинский центр "Доктор рядом" совместно с социальной сетью для врачей "Доктор на работе" выяснили, как медики относятся к новым технологиям в больницах.

Российские медики рассказали, какие новые технологии облегчили им работу

В опросе поучаствовали 1288 российских специалистов, сообщают "Вести Подмосковья". Они оценили необходимость современных приложений и оборудования в привычных процессах:

  • 20% врачей высказались, что их работа значительно упростилась после внедрения электронных карт;
  • 16% высоко оценили систему выписки электронных рецептов;
  • 48% медиков считают важным шагом начало использования программ для сбора анамнеза и дистанционного консультирования пациентов.

При этом отмечается, что к такому развитию положительно отнеслись 19% терапевтов и 22% специалистов клинической лабораторной диагностики.

Меньшей популярностью пользуются роботы-помощники на операциях (10%) и система мобильного оповещения для безопасности и здоровья пожилых людей (6%).

  • В целом 18% опрошенных хирургов и 33% анестезиологов с осторожностью относятся к новым технологиям. Большинство из них подчеркнули, что не хотели бы тратить своё время на обучение.

Кроме того, 39% респондентов вообще не сталкивались с нововведениями, 34% медиков не поняли, о чём идёт речь. К тому же оказалось, что мужчины негативнее воспринимают перемены, чем их коллеги-женщины (79% и 21% соответственно).

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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