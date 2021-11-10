Люди, которые ложатся спать между 22:00 и 23:00 часами, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто привык ложиться спать раньше или позже.
Таков результат исследования, проведённого британскими учёными. Отчёт об их работе опубликовал журнал European Heart Journal.
Учёные проанализировали корреляцию между параметрами, связанными с началом сна, измеренными акселерометром запястья, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании приняли участие в общей сложности 88 026 мужчин и женщин.
После завершения эксперимента ученые пришли к выводу, что время, в которое мы спим, и вероятность развития сердечных заболеваний тесно связаны. Особенно в случае женщин.
Таким образом, по сравнению с людьми, которые ложатся спать с 22:00 до 22:59, риск сердечно-сосудистых заболеваний
"Наше исследование показывает, что оптимальное время для сна находится в определенной точке 24-часового цикла организма, и отклонения могут быть вредными для здоровья, - отметил доктор Дэвид Планс из Университета Эксетера (Великобритания). - Самое рискованное время - после полуночи, возможно, потому что это может снизить вероятность увидеть утренний свет, который сбрасывает биологические часы".
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