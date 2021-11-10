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Кардиологи вычислили идеальное время отхода ко сну

Здоровье

Люди, которые ложатся спать между 22:00 и 23:00 часами, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто привык ложиться спать раньше или позже.

Кардиологи вычислили идеальное время отхода ко сну

Таков результат исследования, проведённого британскими учёными. Отчёт об их работе опубликовал журнал European Heart Journal.

Учёные проанализировали корреляцию между параметрами, связанными с началом сна, измеренными акселерометром запястья, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании приняли участие в общей сложности 88 026 мужчин и женщин.

После завершения эксперимента ученые пришли к выводу, что время, в которое мы спим, и вероятность развития сердечных заболеваний тесно связаны. Особенно в случае женщин.

Таким образом, по сравнению с людьми, которые ложатся спать с 22:00 до 22:59, риск сердечно-сосудистых заболеваний

  • на 25% выше у тех, кто ложится спать в полночь или позже,
  • на 12% выше у тех, кто ложится спать с 23:00 до 23:59,
  • на 24% выше у тех, кто засыпает до 22:00.

"Наше исследование показывает, что оптимальное время для сна находится в определенной точке 24-часового цикла организма, и отклонения могут быть вредными для здоровья, - отметил доктор Дэвид Планс из Университета Эксетера (Великобритания). - Самое рискованное время - после полуночи, возможно, потому что это может снизить вероятность увидеть утренний свет, который сбрасывает биологические часы".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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