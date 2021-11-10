Кому зубная боль может грозить некрозом, рассказал Мясников

Приём препаратов от остеопороза и проблем с костями могут вызвать некроз челюсти, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Поход к зубному, по его словам, также угрожает заболеванием челюсти.

По словам врача, всё дело в действии бисфосфонатов. Они призваны следить за состоянием костей и поддерживать костную ткань. Однако, у них есть "парадоксальный" эффект.

"Вместо того, чтобы лечить, калечат. У определённого процента женщин на бисфосфонатах распространяется парадоксальный некроз верхней челюсти", — заявил врач в эфире "Россия 1".

Как подчеркнул Мясников, многие пациенты отправляясь к стоматологу не говорят о том, что принимают бисфосфонаты. Особенно это грозит проблемами тем, кому назначено хирургическое вмешательство.

"У вас болит зуб. Вы идёте к врачу. Вам выдирают зуб и тем самым провоцируют некроз", — пояснил Мясников.

По словам врача, во-первых, стоматолога необходимо предупредить о приёме препаратов, во-вторых, желательно отменить лекарства заранее.

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