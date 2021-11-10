С помощью бесплатных ПЦР-тестов мошенники собирают личные данные - Минфин

Мошенники начали предлагать россиянам бесплатно пройти ПЦР-тесты на коронавирус. Таким образом, "нечистые на руку" граждане, собирают личную информацию своих "жертв", заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По словам эксперта, мошенников не всегда интересуют деньги. Более ценный ресурс — личные паспортные данные человека.

"Тут играет роль мнительность человека, боязнь заразиться, а также соблазн получить желаемое бесплатно, быстро и не выходя из дома. Предложение состоит в том, что "лаборант" возьмёт анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания", — пояснила Дайнеко в беседе с РИА Новости.

Данные мошенники собирают не только для кратковременного использования, но и формируют из них некую базу "доверчивых людей", считает эксперт.

"Такой список может стоить довольно дорого, ведь это уже не просто перечень абонентов мобильного оператора", — резюмировала Дайнеко.

То же касается и QR-кодов, подчеркнула Дайнеко. В желании "обмануть систему" и купить нелегально электронный документ, люди перечисляют деньги мошенникам, и, соответственно, теряют деньги.

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