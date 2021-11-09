Пожилых петербуржцев начнут принудительно прививать от COVID-19

Жители Санкт-Петербурга старше 60 лет отныне обязаны проходить вакцинацию от COVID-19, также это коснется лиц с хроническими заболеваниями.

Это следует из обновленного постановления руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой, которое приводит РИА Новости.

Кроме того, обязательной вакцинации будут подвергнулы работники промышленности и перерабатывающих производств, строительной и транспортной сфер, включая сотрудников аэропорта Пулково и персонал авиакомпаний, работников Большого порта и пассажирского порта "Морской фасад".

Первую дозу вакцины люди, попавшие под обязательную вакцинацию, должны будут принять до 15 декабря. А вторую прививку — до 15 января. Вакцинация должна охватить не мене 80 процентов работников.

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