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Улучшение ситуации с COVID-19 зафиксировали в Москве

Здоровье

Улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом наблюдается в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Улучшение ситуации с COVID-19 зафиксировали в Москве

"Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% — количество госпитализаций за неделю", — цитирует чиновника ТАСС.

Собянин назвал позитивной тенденцией сокращение числа госпитализаций в столице за последнюю неделю.

"Также объем пневмоний снизился на 18%, в основном это ковидные пневмонии", — добавил мэр.

C начала пандемии в Москве зарегистрировади 1 871 893 случая заражения COVID-19, в том числе 5 287 — за последние сутки. Выздоровели 1 648 363 заболевших, 32 207 скончались.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время подъём заболеваемости коронавирусной инфекции наблюдается 61 регионе РФ. В трёх из них сохраняется устойчивая тенденция роста.

В шести российских регионах зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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COVID: направление главного удара
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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