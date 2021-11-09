Малышева объяснила, зачем прививка от COVID-19 молодым

Елена Малышева назвала молодых людей в возрасте от двадцати до сорока главными драйверами пандемии коронавируса.

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева ответила на вопрос, зачем прививаться от коронавируса молодым людям, у которых риск заболеть очень низкий.

"Молодежь от 18 до 50 лет в структуре смертности составляет примерно 5% от всех умерших. 95% умерших от COVID-19 — это люди 55 — 60 и старше. Но в группе от 18 до 55 лет отмечена самая высокая инфицированность. Потому что это самая активная группа людей", — пишет теледоктор в своём Instagram-аккаунте.

Малышева отметила, что люди от 18 до 55 лет несут самые большие риски заражения для окружающих. Она призвала молодых людей обезопасить родителей, бабушек и дедушек, сделав прививку против "ковида".

"Риск заразиться и тяжело болеть у молодых очень низкий. Но, Риск заразить кого-то, кто потом будет тяжело болеть — высокий. Молодые 20, 30, 40-летние- главные драйверы пандемии, которым нужна вакцина", — пишет медик.

Телеведущая отмечает, что заболеваемость среди детей остаётся на низком уровне.

"А вот те, кому меньше 18 лет и инфицируются мало, и, к счастью, имеют самую низкую смертность. В начале пандемии она составляла меньше 0%: примерно 0,3%. А за время пандемии Детская смертность ещё снизилась до 0,1%", — объясняет врач.

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