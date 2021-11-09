Инфекционист Чуланов рассказал о способности "дельты" игнорировать антитела

Главный внештатный эксперт по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что штамм коронавирусной инфекции "дельта" значительно отличается от первого варианта COVID-19.

Об опасных особенностях "дельты" Чуланов рассказал на заседании научной конференции "Молекулярная диагностика — 2023".

"Он (штамм "дельта". — Прим. ред.) обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесённого заболевания, и он обладает большей патогенностью", — сказал инфекционист, слова которого передаёт РИА Новости.

Ранее в России, по статистике Оперштаба, зарегистрировали максимальную суточную смертность от коронавирусной инфекции — скончались 1211 человек. Также за последние 24 часа установили 39 160 случаев заражения COVID-19. Чуланов объявил четвёртую волну пандемии в нашей стране, а также сообщил о максимальном с момента появления новой болезни числе коек, которые развернули в РФ для COVID-пациентов.

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