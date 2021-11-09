Наблюдается увеличение спроса среди россиян на вакцинные туры на 50%

По наблюдению экспертов, в октябре и ноябре 2021 года россияне демонстрируют повышенный интерес к вакцинным турам за границу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Аналитики сообщают, что интерес россиян к вакцинными турам в другие страны увеличился в общей сложности в полтора раза (на 50%).

В компании "Русский экспресс" отметили, что, по сравнению с сентябрём, когда продажа вакцинных туров была только начата, спрос на них многократно вырос: в Сербию продажи увеличились в 3 раза, а в Хорватию — в несколько десятков раз. Сотрудники компании рассказали, что путешественники оставляют 60-70 заявок в неделю на вакцинные туры.

Другой туроператор, ПАКС, говорит о ещё большем интересе к вакцинации за границей со стороны туристов:

"В неделю нам уже приходит более сотни запросов".

Помимо Сербии и Хорватии, жителям России также предлагают сделать прививку от коронавируса и в Греции. Стоимость такого тура, включая перелёт, проживание в четырёх- или пятизвёздочной гостинице и экскурсию, начинается от 68 тысячи рублей.

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