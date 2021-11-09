По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, эффективнее всего для повторной вакцинации от коронавируса применять препарат "Спутник". Своей точкой зрения по этому вопросу он поделился с изданием "Звезда".
Медик напомнил, что на основании актуальных данных для ревакцинации от COVID-19 можно применять любую зарегистрированную вакцину. По его мнению, от использования различных препаратов не будет никаких побочных эффектов:
"Две платформы могут дополнять друг друга".
При этом эксперт напомнил, что исследования на тему взаимодействия различных препаратов для вакцинации ещё не закончены. Тимаков рассказал о выводах зарубежных специалистов, которые утверждают, что комбинированный иммунитет, сформировавшийся под воздействием разных вакцин, формирует антитела более эффективно, чем некомбинированный, созданный одним препаратом.
По мнению учёного, российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" можно назвать самой эффективной из ныне существующих в плане предотвращения тяжёлого течения заболевания и вероятности смерти от коронавируса.
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