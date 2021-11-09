Врач рассказал, какая вакцина является самой эффективной для ревакцинации

По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, эффективнее всего для повторной вакцинации от коронавируса применять препарат "Спутник". Своей точкой зрения по этому вопросу он поделился с изданием "Звезда".

Медик напомнил, что на основании актуальных данных для ревакцинации от COVID-19 можно применять любую зарегистрированную вакцину. По его мнению, от использования различных препаратов не будет никаких побочных эффектов:

"Две платформы могут дополнять друг друга".

При этом эксперт напомнил, что исследования на тему взаимодействия различных препаратов для вакцинации ещё не закончены. Тимаков рассказал о выводах зарубежных специалистов, которые утверждают, что комбинированный иммунитет, сформировавшийся под воздействием разных вакцин, формирует антитела более эффективно, чем некомбинированный, созданный одним препаратом.

По мнению учёного, российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" можно назвать самой эффективной из ныне существующих в плане предотвращения тяжёлого течения заболевания и вероятности смерти от коронавируса.

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