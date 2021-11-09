Если немного увеличить временной разрыв между введением первого и второго компонента коронавирусной вакцины — с 21 до 28 дней — то организм выработает большее количество антител.
О "лайфхаке" рассказал URA.RU иммунолог Николай Крючков.
По словам кандидата медицинских наук, единственный "минус" метода в том, что "чуть-чуть сдвинется срок формирования иммунитета". Но зато он защита станет в итоге надёжнее.
"Если вводить второй компонент позднее, иммунитет к коронавирусу полноценно заработает неделе на шестой-седьмой, тогда как при обычной схеме — пятой-шестой", — уточнил Крючков.
А вот раньше 21-го дня делать второй укол не стоит:
"… так как иммунная система должна полноценно запомнить антиген, развить иммунный ответ и только потом бустеризоваться (усилиться. — Прим. URA.RU). На 14 день система срабатывает, но хуже".
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