Врач заявил, что вакцинация остановит мутацию COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как можно предотвратить мутацию новой коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что в этом вопросе важно помнить про стерильный иммунитет, который подразумевает под собой то, что когда человек заражается, он перестает передавать вирус дальше. Таким образом, врач полагает, что вакцинированный выделяет меньшее количество вируса и вирусная нагрузка для окружающих снижается.

"Во-вторых, он является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции", — добавил Тимаков в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Тимаков назвал причину, по которой дети в России стали чаще болеть коронавирусом. По мнению специалиста, эта тенденция связана с появлением дельта-штамма в стране. При этом Тимаков также отметил, что если коронавирусом болеет вся семья, вероятность заболевания ребёнка составляет порядка 80-90 процентов.

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