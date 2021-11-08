В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины

Председатель профсоюза работников "скорой" Дмитрий Беляков рассказал, как часто людей госпитализируют из-за вакцинации против коронавирусной инфекции, какой побочный эффект самый распространённый.

Как объяснил фельдшер, людей с прививкой от COVID-19 направляют в больницу намного реже, чем об этом пишут в Сети. В основном при госпитализации пациентов из-за вакцинации врачи наблюдают проблемы с сердечно-сосудистой системой, заявил специалист. Он подчеркнул, что это — личные наблюдения, пока статистики на эту тему не существует.

"После получения вакцины "Спутник V” бывают побочные эффекты у людей. Зачастую это связано с сердечно-сосудистой системой — у людей начинаются осложнения и порой приходится вызывать скорую", — сказал председатель профсоюза в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также Беляков подчеркнул, что с июля работал только над одним вызовом, когда человек с прививкой заразился новой инфекцией.

По статистике Оперштаба на восьмое ноября, в России за сутки установили 39 400 заболевших коронавирусной инфекцией людей. Вместе с этим за минувшие 24 часа медики зафиксировали 1190 летальных исходов от COVID-19.

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