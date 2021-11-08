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Малышева объяснила, когда нужно вакцинироваться "Спутником Лайт"

Здоровье

Елена Малышева рассказала, что вакцина "Спутник Лайт" не предназначена для первичной вакцинации.

Малышева объяснила, когда нужно вакцинироваться "Спутником Лайт"

Теледоктор рассказала подробнее об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт".

Малышева объяснила, что данная вакцина была сделана для двух случаев.

"Если вы переболели, а через полгода или позже у вас снизились антитела. Если вы уже вакцинированы, а через полгода или позже у вас снизились антитела", — пишет врач в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая ответила на вопрос, можно ли вакцину "Спутник Лайт" поставить, как единственную вакцину.

"В принципе можно. Но степень защиты будет примерно 70 — 75 %. Вторая доза повышает степень защиты до 90 %. Напомню, что вакцина Спутник лайт — это первая доза вакцины Cпутник V. В США очень похожая вакцина производится компанией Джонсон и Джонсон. Вакцина однодозовая. Такая же, как наш Спутник. Защита 75 % — это хорошая защита. Вторую дозу они используют не раньше чем через полгода для ревакцинации", — рассказала медик.

Малышева дала рекомендацию подписчикам.

"Мой совет как врача выбирать для прививки только "Спутник V" а для ревакцинации "Спутник Лайт"", — отметила врач.

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Спутник Лайт: стоит ли прививаться от коронавируса?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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