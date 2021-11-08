Врач поделился неожиданными способами побороть похмелье

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил, как справиться с похмельем.

От плохого самочувствия после застолья со спиртным врач порекомендовал один из традиционных способ — выпить рассол. При этом в нём должны были находиться солёные огурцы или солёные огурцы с помидорами, не маринованные овощи, иначе может стать ещё хуже, подчеркнул специалист. Также он добавил, что важно употреблять не больше стакана рассола.

"Следует пить много воды — от 1,5 до 2 литров, принимать контрастный душ по несколько секунд, но с учётом отсутствия сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, нужны прогулка и сон", — посоветовал нарколог в беседе с Москвой 24.

При этом Казанцев отметил, что перед питьём минеральной воды лучше выпустить из неё газ. Ещё врач заявил об эффективности аскорбинки и витамин группы B в облегчении страданий во время похмелья.

По данным федерального проекта "Трезвая Россия", свыше 85% трудоспособных граждан пьют алкогольные напитки, 53% молодых людей делают это систематически, раз в неделю. Известно, что 70% смертей трудоспособных россиян связаны с алкоголизмом.

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