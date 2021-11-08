Врач оценил эффективность нерабочих дней в России

Заболеваемость коронавирусом в России снизится на две-три недели, а затем вновь будет расти. Об этом заявил врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин, рассуждая в интервью Pravda.Ru об эффективности прошедших нерабочих дней.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 остаётся тревожной, поэтому необходимо продолжать вводить мероприятия по разобщению людей.

"После локдауна на две-три недели как минимум мы получим снижение, так как инкубационный период составляет 14 дней при заражении. Произойдёт отскок назад, а потом опять может быть увеличение, потому что у нас появятся люди, которые приедут из Дальнего Зарубежья. Не исключено, что возникнет более драматичная ситуация", — сказал врач.

По его мнению, России нужны ещё более жёсткие меры борьбы с коронавирусом.

"Я не пойму, почему люди негативно относятся к ограничениям. Если их ужесточить, мы в Новый год войдём уже с меньшим числом заболевших", — убеждён Кондрахин.

С 30 октября по 7 ноября, согласно президентскому указу, в России действовали нерабочие дни. В Смоленской, Курской, Челябинской, Брянской и Томской областях ограничения решили продлить.

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