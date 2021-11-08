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Вирусолог: в России может появиться новый штамм COVID-19, "уходящий" от вакцин

Здоровье

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сообщил, что в России есть вероятность распространения нового штамма коронавируса, с которым не смогут бороться существующие вакцины.

Вирусолог: в России может появиться новый штамм COVID-19, "уходящий" от вакцин

По его словам, новые штаммы COVID-19 появляются постоянно, передаёт URA.RU.

"Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев коронавируса. Например, в РФ. Его свойства предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например", — подчеркнул вирусолог.

Аграновский также добавил, что пока во всём мире доминирует "дельта"-штамм COVID-19. Шанс отбора более выгодных для вируса мутаций, как отмечает эксперт, возрастает при заражении больших популяций.

Ранее директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что российская вакцина "Спутник V" способна защитить человека от всех известных штаммов коронавирусной инфекции.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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