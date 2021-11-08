Сколько антител полностью защищают от штамма "дельта", рассказал Гинцбург

Несколько сотен антител в организме достаточно, чтобы полностью защититься от коронавирусного штамма "дельта", заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, чем выше значение антител, тем меньше шансов у вируса.

Так, по словам Гинцбурга, 300 единиц антител помогают организму полностью защититься от штамма. Если количество поднимается до 500, то это снижает риск инфицирования в разы.

Кроме того, директор института подчеркнул, что нерабочая неделя и продление ограничительных мер в ряде регионов страны могут не помочь в борьбе с коронавирусом, если не выполнять рекомендации врачей.

"Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых… В этом случае можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев", — пояснил Гинцбург в беседе с "Известиями".

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