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Сколько антител полностью защищают от штамма "дельта", рассказал Гинцбург

Здоровье

Несколько сотен антител в организме достаточно, чтобы полностью защититься от коронавирусного штамма "дельта", заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, чем выше значение антител, тем меньше шансов у вируса.

Сколько антител полностью защищают от штамма "дельта", рассказал Гинцбург

Так, по словам Гинцбурга, 300 единиц антител помогают организму полностью защититься от штамма. Если количество поднимается до 500, то это снижает риск инфицирования в разы.

Кроме того, директор института подчеркнул, что нерабочая неделя и продление ограничительных мер в ряде регионов страны могут не помочь в борьбе с коронавирусом, если не выполнять рекомендации врачей.

"Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых… В этом случае можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев", — пояснил Гинцбург в беседе с "Известиями".

Ранее Pravda.Ru писала о новых симптомах, которые появляются у россиян при течении болезни. Около 20% пациентов, заболевших COVID-19, имеют кожные поражения. Медики отмечают, что в их основе лежит иммунопатологическое воспаление сосудов.

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