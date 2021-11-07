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Какое количество родинок грозит меланомой, рассказал доктор Мясников

Здоровье

Любая родинка может превратиться в очаг меланомы, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Соответственно, чем больше на теле образований, тем выше риск для здоровья.

Какое количество родинок грозит меланомой, рассказал доктор Мясников

Как отметил Мясников, необходимо наблюдать за изменениями родинок независимо от их количества. Однако если на теле есть больше пяти кожных образований, то нужно заводить "паспорт кожи".

"Переродиться может любая родинка. И чем их больше, тем больше "материала", из которого перерождаться", — пояснил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Врач посоветовал не поддаваться панике и идти к врачу, когда вы заметили изменения из рекомендованного списка "АКОРД":

  • "А" — асимметрия;
  • "К" — неровность краёв;
  • "О" — окраска;
  • "Р" — размер,
  • "Д" — динамика".

Обратить внимание на родинку необходимо, если увеличилась её толщина. "Нормальное" образование не возвышается над кожей больше, чем на миллиметр.

Ранее Pravda. Ru писала о "родинках-обманках" и советах онкологов. Врачи рассказали, как распознать злокачественное новообразование и как уберечься от "перерождения" родинок в меланому.

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