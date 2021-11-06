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Водитель "скорой" ЕАО рассказал, чего добились медики, отказавшиеся прививаться

Здоровье

Водитель скорой помощи в Еврейской автономной области Иван Краснослободцев объяснил, почему почти все медики передумали увольняться в знак протеста.

Водитель "скорой" ЕАО рассказал, чего добились медики, отказавшиеся прививаться

По словам водителя, заявления об увольнении забрали все, за исключением двух фельдшеров, которые отказываются от работы из-за семейных обстоятельств. Как подчеркнул Краснослободцев, специалисты добились резонанса и получили возможность поговорить о принудительной вакцинации от коронавируса, которая многим не понравилась. При этом водитель отметил, что всё равно ничего не изменилось, главный врач должен уволить непривитых сотрудников.

"Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положению санитарного врача. Это (увольнение медиков. — Прим. ред.) будет коллапс для района", — подчеркнул Краснослободцев, слова которого передаёт РИА Новости.

Объяснять протестующим медикам необходимость вакцинироваться прибыли:

  • заместитель председателя правительства региона Василий Жуков;
  • главный врач станции Владислав Коган;
  • глава отдела "скорой" первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава РФ Вадим Теплов;
  • члены администрации района и заксобрания.

Встреча не принесла результатов, решение так и не приняли, сказал Краснослободцев.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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