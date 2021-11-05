Вирусолог рассказала об опасности общественного транспорта

Доктор биологических наук Анча Баранова объяснила, что пассажиры метро и другого общественного транспорта очень рискуют заразиться коронавирусом.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова ссылается на статью Корнеля, опубликованную в журнале "Здания и Города". Учёный объясняет, что градостроители-архитекторы наложили данные первой волны пандемии на карту застройки Нью-Йорка и маршруты общественного транспорта.

"Оказалось, что каждая дополнительная минута в автобусе или метро привела к увеличению ежедневного показателя новых случаев заражения на 0,8 пункта в расчёте на 100 000 человек. Опаньки!" — пишет Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Вирусолог постаралась объяснить эту статистику простыми словами.

"На каждые сто тысяч человек, которые провели в общественном транспорте 30 минут, мы получим 24 дополнительных ПЦР-позитива. Без учёта того, куда они ехали, и с учётом, что замеры проводили в Нью-Йорке, где полиция в то время контролировала плотность прилегания масок даже на улице", — пишет биолог.

Анча Баранова считает, что передвигаться в общественном транспорте надо не в маске, а в респираторе.

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