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Биолог Анча Баранова отмечает, что человечеству предстоит пройти генетическую селекцию. Люди с чувствительными к COVID-19 генотипами исчезнут с лица земли через два-три поколения.

Вирусолог назвала самый опасный вариант развития пандемии

По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолога Анчи Барановой, генетическая структура человечества изменится, так как станет устойчивее к инфекции.

Вирусолог объяснила, что человечеству в целом не грозит вымирание, так как люди сумеют адаптироваться благодаря огромному разнообразию генотипов. Устойчивые к инфекции индивиды будут активнее размножаться, а число уязвимых постепенно сойдёт на нет.

"Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться", — цитирует слова  биолога Лента.ру.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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