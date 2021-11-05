Вирусолог назвала самый опасный вариант развития пандемии

Биолог Анча Баранова отмечает, что человечеству предстоит пройти генетическую селекцию. Люди с чувствительными к COVID-19 генотипами исчезнут с лица земли через два-три поколения.

По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолога Анчи Барановой, генетическая структура человечества изменится, так как станет устойчивее к инфекции.

Вирусолог объяснила, что человечеству в целом не грозит вымирание, так как люди сумеют адаптироваться благодаря огромному разнообразию генотипов. Устойчивые к инфекции индивиды будут активнее размножаться, а число уязвимых постепенно сойдёт на нет.

"Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться", — цитирует слова биолога Лента.ру.

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