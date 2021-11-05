Влияние магнитных бурь на человека снизит правильный образ жизни - невролог

Врач-невролог Николай Базий рассказал о том, как снизить плохое влияние магнитных бурь на организм человека. По его словам, нужно вести правильный образ жизни, ограничить влияние стресса, хорошо спать и правильно питаться.

Как пишет URA.RU., кандидат медицинских наук также рассказал, что головная боль в эти дни связана с занятиями спортом.

"Если человек метеочувствительный, то на фоне физических нагрузок вегетативная нервная система меньше на них влияет и человек себя комфортнее чувствует", — отметил Базий.

Изменение в атмосферном давлении проявляется в головной боли, головокружении, слабости и быстрой утомляемости.

В четверг, 4 ноября, началась очень крупная магнитная буря. Учёные подсчитали, что такого не было 4 года. Её влияние будет ощущаться у метеочувствительных людей ещё 4 дня. Также плохо могут себя почувствовать те, у кого есть хронические заболевания.

Чтобы обезопасить себя, нужно измерять давление и принимать лекарства.

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