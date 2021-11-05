"Нет таких лекарств, которые помогут погубить вирус": Комаровский о самолечении

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский высказался по поводу бесконтрольного применения различных противовирусных средств в сезон простуд, когда респираторными заболеваниями болеют люди самого разного возраста. Об этом пишет MK.ru.

Комаровский считает бессмысленным и даже вредным массовое применение противовирусных препаратов при первых же признаках простуды:

"Нет таких препаратов, которые помогут погубить вирус. Организм человека устроен так, что должен самостоятельно справиться с заболеванием. Это не предусматривает применение каких-либо лекарств".

Врач уверен, что организм создан так, чтобы справиться с вирусами своими силами, без помощи извне. Он добавил, что очень трудно убить вирус и при этом оставить целой клетку, в которой он находился, то есть целая клетка в таком случае погибает.

Комаровский повторил, что не существует лекарств от всех вирусов, которых огромное множество, а есть, например, токсичные и сильные препараты от гриппа или ВИЧ, которые назначаются врачами в исключительных случаях.

Комаровский считает уместным употреблять термин "фуфломицин", когда речь идёт о широко рекламируемых сегодня лекарствах от ОРВИ.

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