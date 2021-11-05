Мясников прокомментировал увольнение врачей, отказавшихся вакцинироваться

Врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на сообщение о массовом увольнении врачей в Еврейской автономной области. В СМИ появилась информация, что с 15 ноября там написали заявление на увольнение 27 сотрудников службы скорой помощи.

Врачи начали увольняться после того, как главный санитарный врач области Павел Копылов подписал приказ об обязательной вакцинации 80% всех сотрудников и отстранении от работы тех, кто отказывается делать прививку.

Мясников считает, что к этому сообщению нельзя относиться однозначно. Он отметил, что уволившиеся медики не являются "антипрививочниками", потому что они никого не убеждали отказываться от вакцинации.

В интервью с изданием VM.ru Мясников сказал:

"У меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением".

Врач напомнил, что в Соединённых Штатах 14% преподавателей, не желающих вакцинироваться, предпочли уволиться. Телеведущий добавил, что большая часть медиков и людей, работающих в области здравоохранения, уже переболела коронавирусом.

Сам же Мясников уверен, что врач должен быть вакцинирован или у него должен быть высокий уровень антител.

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