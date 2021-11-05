Врачи назвали смертельно опасные симптомы холецистита: у вас есть 72 часа

Врачи назвали список из семи симптомов холецистита, при которых можно "схлопотать" осложнение, а если не предпринять срочные меры в течение 72 часов, то умереть.

Самым тяжёлым последствием холецистита специалисты называют разрыв стенки жёлчного пузыря и, как следствие, — перитонит. Даже при быстрой обработке "прорыва" вывести из организма жидкости, которые попали в кровь из пузыря, без последствий для пациента очень сложно.

Медики отмечают, что последствия необходимо предотвратить, несмотря на форму заболевания, которых две:

жёлчнокаменная болезнь,

бескаменный холецистит.

Как минимум из осложнений пациенту грозит "переход" болезни в хроническую форму, пишет "Dоктор Питер".

Так, врачи выделяют основные симптомы, при которых необходимо немедленно обращаться в скорую помощь, чтобы медики купировали приступ:

боль в районе правого подреберья,

боль в лопатке, плече, пояснице или шее,

тошнота, рвота,

вздутие живота,

боли в ЖКТ после жирной пищи или алкоголя,

лихорадка,

головокружение и "скрючивающие" боли в желудке.

Кроме этого, врачи советуют после самостоятельной сдачи анализов в платной поликлинике обратить внимание на показатели крови и уровень С-реактивного белка. А лучше обратиться к врачу с просьбой расшифровать.

Как правило, острый холецистит требует хирургического вмешательства.

Во избежание тяжёлых осложнений пациент должен быть прооперирован в течение 72 часов от момента начала обострения.

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