"Не уподобляйтесь дикарям!" - доктор Комаровский про "защиту от ОРВИ"

С наступлением осенних холодов и традиционно связанным с ним стартом сезона простудных заболеваний и ОРВИ, активизировались "знахари" и "народные целители", которые предлагают доверчивым гражданам разнообразные — на любой вкус — снадобья и даже амулеты.

Если верить рекламе, всё это "добро" "проверено веками" и "надёжно защищает от вирусов и простуды".

Кстати, не отстают и производители новомодных устройств, которые в свою очередь предлагают купить всевозможные "коробочки", мази, примочки.

Можно ли доверять всем этим "амулетам"? Знаменитый доктор Комаровский ответил в Instagram.

По словам врача, всё это полная ерунда, ибо "современная медицинская наука не знает веществ, которые, будучи нанесёнными на кожу или слизистые оболочки, способны защитить человека от респираторных вирусов":

"Ни оксолиновая мазь, ни бальзам "Звёздочка", ни продукты пчеловодства, ни барсучий жир, ни капли, мази, кремы с интерфероном не уменьшают вероятность подхватить ОРВИ".

Отдельно Комаровский остановился на любимом многими способе "убивать вирусы, расставив по комнате тарелочки с нарезанным луком". По его словам, делать так — только организму вредить, потому что "насыщенный луковый запах провоцирует увеличение количества мокроты, провоцируя спазмы и кашель".

Что же касается "последнего писка моды" — противовирусных блокаторов, то

@ doctor_komarovskiy

"Ребята! Не уподобляйтесь дикарям! Никакой лук, никакой чеснок, никакие бусы-амулеты не способны отпугнуть вирус от вас и ваших детей!" — резюмирует доктор Комаровский.

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