В Совфеде выступили за продление "локдауна"

Продлить режим нерабочих дней по всей стране необходимо минимум на неделю, заявил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый. По его мнению, уже ясно, что многие регионы не смогут снизить заболеваемость до заявленной отметки.

"На федеральном уровне продление "локдауна" было бы правильно, ещё хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута", — пояснил Владимир Круглый в беседе с РИА Новости.

Парламентарий и врач подчеркнул, что нерабочие дни не повод собирать компании, их ввели, чтобы люди соблюдали меры карантина.

Ранее Pravda.Ru писала об усилении ограничительных мер в некоторых регионах страны. Так, согласно информации правительства Хабаровского края, со вчерашнего дня в регионе закрыли все ТЦ и рестораны. В общественный транспорт планирую пускать только с электронным документом о вакцинации. В Свердловской области школьников переведут на дистанционное обучение с 8 по 13 ноября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.