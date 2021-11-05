Британские врачи провели исследования и выяснили, какие пятна и язвы на языке могут сигнализировать о развивающейся онкологии.
Согласно исследованию, первым сигналом развития рака в организме могут стать:
"Важно помнить, что эти признаки могут возникать при многих других заболеваниях. Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту", — цитирует результаты исследований издание Express.
Также специалисты отметили, что не откладывать визит врачу необходимо при:
По словам специалистов, заболевание чаще встречается у мужчин, как правило, старше 40 лет.
Ранее британские учёные заявили, что рак лёгких можно распознать по ноющим болям в пятках. По их мнению, это может стать первым, а в редких случаях единственным симптомом развивающейся онкологии.
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