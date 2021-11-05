Пятна на языке могут показывать смертельную опасность - британские врачи

Британские врачи провели исследования и выяснили, какие пятна и язвы на языке могут сигнализировать о развивающейся онкологии.

Согласно исследованию, первым сигналом развития рака в организме могут стать:

красные пятна,

белые пятна,

язвы и незаживающие раны на языке.

"Важно помнить, что эти признаки могут возникать при многих других заболеваниях. Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту", — цитирует результаты исследований издание Express.

Также специалисты отметили, что не откладывать визит врачу необходимо при:

появлении аномальной шишки на шее,

постоянной боли в горле или ухе,

затруднённом глотании или изменении речи.

По словам специалистов, заболевание чаще встречается у мужчин, как правило, старше 40 лет.

Ранее британские учёные заявили, что рак лёгких можно распознать по ноющим болям в пятках. По их мнению, это может стать первым, а в редких случаях единственным симптомом развивающейся онкологии.

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