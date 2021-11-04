Британия первой разрешила к использованию средство для лечения коронавируса дома

Великобритания стала первой страной в мире, которая разрешила к использованию противовирусное средство "Молнупиравир" для лечения коронавируса. Препарат, выпускаемый компанией Merck, существенно уменьшает вероятность госпитализации и летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией. Издание Independent сообщает, что лекарство рекомендовано к применению лицам с лёгкими и умеренными проявлениями болезни.

Лекарство "Молнупиравир" будет выписываться для амбулаторного применения. Препарат разрешён лицам старше 18 лет, больным коронавирусом, у которых высок риск появления осложнений.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал день одобрения противовирусного препарата для лечения COVID-19 в домашних условиях очень важным для страны:

"Сегодня исторический день для нашей страны, ведь Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила противовирусный препарат, которым можно лечиться от COVID-19 дома".

Министр добавил, что его ведомство сейчас работает над тем, чтобы как можно скорее внедрить "Молнупиравир" для использования пациентами в рамках национального исследования.

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