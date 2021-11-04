Доктор Мясников одобрил идею наказывать врачей-антипрививочников

Теледоктор Александр Мясников положительно оценил требование Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения наказывать медицинских работников, которые выступают против вакцинации от COVID-19.

По словам Мясникова, противники прививок среди врачей ответственны за смерти граждан в пандемию коронавируса. Ещё до представителей Росздравнадзора доктор требовал отбирать диплом и право трудиться у медиков-антипрививочников. Как подчеркнул Мясников, высокая летальность и заболеваемость — последствие мягкого отношения к движению против вакцин.

"Врач — человек, дававший Присягу. Как военный. И если он изменяет Присяге, становится на сторону врагов (именно врагов, а как иначе, из-за них гибнут люди), то и решения должны быть жёсткие", — сказал доктор в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова распорядилась сообщать в правоохранительные органы о дезинформации на тему вакцин, а также регистрировать людей, которые участвуют в протестных акциях. Некоторые врачи осудили инициативу Самойловой и назвали её поручение "призывом к доносам".

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