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Причины популярности гомеопатии у россиян назвали врачи

Здоровье

Неспособность традиционной медицины справиться с некоторыми болезнями, опасения по поводу побочных эффектов обычных лекарств и так называемое магическое мышление являются причинами популярности гомеопатических препаратов у россиян.

Причины популярности гомеопатии у россиян назвали врачи

По результатам исследования Online market intelligence, 54% жителей РФ назвали гомеопатические препараты наиболее безопасными. Они, по мнению россиян, способствуют поддержанию иммунитета, даже если не помогают вылечить болезнь.

"Пример гомеопатии прекрасно иллюстрирует, как даже самое антинаучное явление может превратиться в целую индустрию", — заявил в беседе с argumenti. ru гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин.

Он пояснил, что в гомеопатических препаратах действующее вещество разводится настолько сильно, что в составе раствора не остается молекул начального препарата.

Врач напомнил, что в медицине нет доказательств эффективности гомеопатических средств при лечении болезней, но и вреда они не приносят.

"Вред может быть только в том случае, если больной отказывается от приема назначенных лекарств в пользу гомеопатических средств", — отметил медик.

По мнению Дубинина, люди обращаются к гомеопатам потому, что классическая медицина неспособна справиться с некоторыми болезнями, а также из-за опасений побочных эффектов обычных лекарств и воздействия "химии" на организм.

Врач-психотерапевт Илья Кислер считает причиной популярности гомеопатии у жителей РФ "магическое мышление".

"У многих людей, и не только россиян, есть так называемое магическое мышление, когда благодаря "чудесам" они хотят быстро добиться серьезных побед безо всяких усилий. Именно поэтому надежда вылечиться быстро, безопасно и без труда все ещё в наших умах", — пояснил специалист.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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