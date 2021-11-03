У Симоньян возникли вопросы к Минздраву: "Расхлёбывать вот это всё"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание на опасные перегибы в работе системы здравоохранения России в период пандемии коронавируса. Журналистка увидела пугающие нарушения логики в том, как построена диагностика COVID-19.

Маргарита Симоньян обратила внимание на то, что люди с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция" вынуждены самостоятельно передвигаться от медицинского учреждения до дома и обратно.

"Вопрос к Минздраву. Люди приезжают на КТ. Как правило, на скорой. Им делают КТ и выявляют у них пресловутое матовое стекло. Если поражение небольшое, их не госпитализируют. То есть отправляют домой. На общественном транспорте. Больных ковидом. Заразных. И по дороге они заражают весь свой троллейбус вместе с остановкой", — пишет телеведущая в своём Telegram-канале.

Журналистка также отмечает, что врачи, приходящие на дом к пациентам с "ковидом", если состояние нормальное, выписывают направление на КТ в поликлинику.

"Куда больные люди идут/едут уже НЕ на скорой со своим подтверждённым ковидом. А всё тем же троллейбусом. Что разумнее — организовать транспортировку больных и заразных людей или расхлёбывать вот это всё?" — задаётся вопросом Симоньян.

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