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BMJ: испытания вакцины Pfizer в США проводились с нарушениями

Здоровье

Во время испытаний вакцины Pfizer, которые проводились исследовательской компанией Ventavia в Техасе, были допущены серьёзные нарушения. Об этом пишет научное издание BMJ со ссылкой на регионального руководителя организации Брук Джексон.

BMJ: испытания вакцины Pfizer в США проводились с нарушениями

Она сообщила журналу, что сотрудники компании фальсифицировали некоторую информацию. Так, например, они нарушали объективность исследований, заранее говоря пациентам, что им ввели — вакцину или плацебо.

"Организация использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых информировали лишь во время основного исследования третьей фазы вакцины Pfizer", — сказано в материале.

Джексон неоднократно докладывала руководству о плохой организации работы, однако на эти замечания никак не реагировали. Тогда она решила сделать снимки и записи нарушений, а впоследствии передала их BMJ. На одной из фотографий видны упаковки вакцины с идентификационными номерами участников испытаний. Их оставили на виду в лаборатории, что запрещено при организации подобных испытаний.

Также Джексон заявила, что во время исследований скрывались данные о побочных эффектах. За пациентами, у которых они возникали, не было должного ухода. Помимо этого, по её словам, вакцину хранили при неправильной температуре.

После жалобы специалиста в санитарное ведомство её решили уволить с места работы, сообщив, что она не подходит для организации.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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