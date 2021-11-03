BMJ: испытания вакцины Pfizer в США проводились с нарушениями

Во время испытаний вакцины Pfizer, которые проводились исследовательской компанией Ventavia в Техасе, были допущены серьёзные нарушения. Об этом пишет научное издание BMJ со ссылкой на регионального руководителя организации Брук Джексон.

Она сообщила журналу, что сотрудники компании фальсифицировали некоторую информацию. Так, например, они нарушали объективность исследований, заранее говоря пациентам, что им ввели — вакцину или плацебо.

"Организация использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых информировали лишь во время основного исследования третьей фазы вакцины Pfizer", — сказано в материале.

Джексон неоднократно докладывала руководству о плохой организации работы, однако на эти замечания никак не реагировали. Тогда она решила сделать снимки и записи нарушений, а впоследствии передала их BMJ. На одной из фотографий видны упаковки вакцины с идентификационными номерами участников испытаний. Их оставили на виду в лаборатории, что запрещено при организации подобных испытаний.

Также Джексон заявила, что во время исследований скрывались данные о побочных эффектах. За пациентами, у которых они возникали, не было должного ухода. Помимо этого, по её словам, вакцину хранили при неправильной температуре.

После жалобы специалиста в санитарное ведомство её решили уволить с места работы, сообщив, что она не подходит для организации.

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