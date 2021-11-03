Гинцбург заявил о создании теста на поддельные прививки против COVID-19

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России создан тест, способный выявлять поддельные прививки и сертификаты о вакцинации.

По словам специалиста, маркер успешной прививки вакцинами "Спутник V" или "Спутник Лайт" — наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который редко встречается у пациентов, передают "Известия".

"Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", — убеждён Гинцбург.

При этом директор центра им. Гамалеи добавил, что такие антитела отсутствуют почти у 80% больных, которые попали в реанимацию с подтверждённым коронавирусом и заявили о прохождении курса вакцинации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал вести борьбу с мошенниками, реализующими поддельные сертификаты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.