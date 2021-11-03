EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Зенит" проиграл "Ювентусу" со счётом 2:4 в матче Лиги чемпионов
Молоко в России может подорожать - Минсельхоз
Банкир Фурса: очереди в крематории, страна в дураках - так и живём
Украина обещает устроить "кровавую баню" России в случае начала войны
Экс-нардеп заявил, что Украина устала от тупости решений Зеленского
Талибы* запретили хождение иностранной валюты в Афганистане
Директор ЦРУ приехал в Москву обсудить российско-американские отношения
Российский хоккеист Александр Овечкин назван первой звездой месяца НХЛ
SANA: Израиль обстрелял пригород Дамаска ракетами

Гинцбург заявил о создании теста на поддельные прививки против COVID-19

Здоровье

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России создан тест, способный выявлять поддельные прививки и сертификаты о вакцинации.

Гинцбург заявил о создании теста на поддельные прививки против COVID-19

По словам специалиста, маркер успешной прививки вакцинами "Спутник V" или "Спутник Лайт" — наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который редко встречается у пациентов, передают "Известия".

"Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", — убеждён Гинцбург.

При этом директор центра им. Гамалеи добавил, что такие антитела отсутствуют почти у 80% больных, которые попали в реанимацию с подтверждённым коронавирусом и заявили о прохождении курса вакцинации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал вести борьбу с мошенниками, реализующими поддельные сертификаты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Молоко в России может подорожать - Минсельхоз
Банкир Фурса: очереди в крематории, страна в дураках - так и живём
Гинцбург заявил о создании теста на поддельные прививки против COVID-19
Украина обещает устроить "кровавую баню" России в случае начала войны
Экс-нардеп заявил, что Украина устала от тупости решений Зеленского
Талибы* запретили хождение иностранной валюты в Афганистане
Директор ЦРУ приехал в Москву обсудить российско-американские отношения
Российский хоккеист Александр Овечкин назван первой звездой месяца НХЛ
SANA: Израиль обстрелял пригород Дамаска ракетами
Facebook отключает функцию распознавания лиц
Популярное
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"

Ксения Собчак перед отлётом из страны сделала резкое заявление.

Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Владимир Машков высказался о скандале с Прокловой и Табаковым
Шоу-бизнес
Владимир Машков высказался о скандале с Прокловой и Табаковым
Здоровье
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Шоу-бизнес
Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился
Ирина Шлионская Самые презираемые женские профессии в СССР Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Где в Карелии жило племя великанов Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Такой капитализм нам не нужен. Как и такая демократия Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Здоровье
Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
Шоу-бизнес
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников