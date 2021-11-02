Врач рассказала об опасном признаке постковидного синдрома

Врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева заявила, что одним из признаков постковидного синдрома может быть тяжёлое акне.

"Я постковид видела в виде тяжелого акне. Возникает не покраснение, а элементы, связанные с васкулитом. В самом начале это похоже на синяк", — сообщила Скорогудаева в беседе с телеканалом "Звезда".

Она отметила, что коронавирус, как правило, поражает лёгкие, однако нередко COVID-19 распространяется по всему организму.

При посткоронавирусном синдроме пациенты могут замечать синяки на ногах, что свидетельствует о повреждении сосудов, добавила врач.

Ранее внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр Сергей Токарев рассказал, что в мире растёт детская смертность из-за синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), который является одним из проявлений постковида.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.