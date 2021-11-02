Власти Приамурья не исключают введения локдауна и закрытия школ из-за COVID-19

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не исключает введения в регионе новых ограничительных мер из-за напряжённой обстановки по COVID-19.

Он подчеркнул, что может объявить локдаун и закрыть образовательные учреждения, если ситуация не улучшится, передаёт РИА Новости. Глава региона убеждён: "половинчатых" решений в текущих условиях быть не должно.

"Если понадобится ввести какие-то самые жёсткие меры, вплоть до локдауна, мы их обязательно введём. Никакого популизма, заигрывания с обществом здесь быть не может. Это я вам точно говорю", — сказал Орлов.

Он также добавил, что не боится за собственные рейтинги и действует ради сохранения здоровья жителей области. По его словам, народ морально готов к возможному локдауну.

Также губернатор не исключил закрытия школ, однако окончательные решения будут приниматься на основе сводок по распространению коронавирусной инфекции.

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