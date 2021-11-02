Ростуризм потребовал проверить отели и кафе Египта после отравления россиян

Глава Ростуризма Зарина Догузова потребовала проверить египетские кафе и отели после массового отравления россиян в Хургаде.

Руководитель ведомства по телефону поговорила с министром по туризму и древностям Арабской Республики Египет Халедом Эленани. В связи с последним инцидентом она попросила коллегу взять под личный контроль вопрос безопасности жителей РФ, а также совместно с сотрудниками санитарных организаций оценить работу курортных отелей и заведений общественного питания, проинформировали в пресс-службе Ростуризма.

"Господин Эленани сообщил, что в Египте началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления наших туристов", — подчеркнула Догузова.

Ранее более 40 россиян из комплекса AMC Royal Hotel попали в медучреждения с признаками сильного пищевого отравления. Сейчас отель временно не принимает гостей, ведётся расследование случившегося. Все туристы из РФ уже выписаны из больниц.

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