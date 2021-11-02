ВОЗ: людям со слабым иммунитетом нужно ревакцинироваться через шесть месяцев

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала совет по ревакцинации от коронавируса людям со слабым иммунитетом.

По её словам, таким пациентам нужно обязательно ставить повторные прививки.

"Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев", — отметила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

Бустерная доза необходима, чтобы повторно подвергнуть организм воздействию антигенов. Это должно инициировать вторую часть иммунного ответа.

Кроме того, Вуйнович оценила эффективность введения нерабочих дней в России для борьбы с пандемией. По её мнению, итог этих ограничений будет зависеть от соблюдения санитарно-эпидемиологических норм со стороны населения.

"Очень важно, чтобы применялись все меры, о которых говорится уже 20 месяцев и дольше", — подчеркнула представитель ВОЗ в РФ.

С начала пандемии в России зарегистрировали свыше 8,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Выздоровели почти 7,4 миллиона пациентов, умерли 239 693 человека.

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