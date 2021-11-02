Минздрав заявил о рекордном количестве коек для больных COVID-19

В России ввели рекордное количество коек для больных коронавирусом. Их число достигло 290, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По словам инфекциониста, в прошлом году показатель был на двадцать тысяч меньше за период всего пика заболеваемости.

"Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше", - пояснил Чуланов в беседе с "Известия".

Как отметил Чуланов, снижение госпитализации наблюдается только в 13 областях страны. В остальных идёт стабильный прирост. Особую обеспокоенность, по словам инфекциониста, вызывают большие города.

"Очень крупные регионы с очень высокой плотностью населения, здесь риски больше. Даже если мы сейчас видим, что явного роста заболеваемости в столице нет, ситуация может быстро поменяться", - резюмировал Чуланов.

Ранее Pravda.Ru цитировала главу Роспотребнадзора Анну Попову. Она заявила, что для изменения ситуации с распространением коронавируса может потребоваться больше одной нерабочей недели.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.