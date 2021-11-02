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Минздрав заявил о рекордном количестве коек для больных COVID-19

Здоровье

В России ввели рекордное количество коек для больных коронавирусом. Их число достигло 290, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов

Минздрав заявил о рекордном количестве коек для больных COVID-19

По словам инфекциониста, в прошлом году показатель был на двадцать тысяч меньше за период всего пика заболеваемости.

"Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше", - пояснил Чуланов в беседе с "Известия". 

Как отметил Чуланов, снижение госпитализации наблюдается только в 13 областях страны. В остальных идёт стабильный прирост. Особую обеспокоенность, по словам инфекциониста, вызывают большие города. 

"Очень крупные регионы с очень высокой плотностью населения, здесь риски больше. Даже если мы сейчас видим, что явного роста заболеваемости в столице нет, ситуация может быстро поменяться", - резюмировал Чуланов. 

Ранее Pravda.Ru цитировала главу Роспотребнадзора Анну Попову. Она заявила, что для изменения ситуации с распространением коронавируса может потребоваться больше одной нерабочей недели.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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