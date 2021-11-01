Психолог посоветовал, как замедлить деменцию

Психолог Владимир Крупин рассказал, чем опасна деменция, и как помочь человек, страдающему этим заболеванием.

В разговоре с Телеканалом "360" специалист сказал, что в первую очередь необходимо осознать и принять тот факт, что близкий родственник болен. Он подчеркнул, что многие отказываются это делать, и вместо помощи родным они срываются и злятся на них.

Главная опасность деменции заключается в том, что пожилые люди могут навредить себе или окружающим. Они могут забыть выключить воду или газ, что может привести к очень плохим последствиям.

Крупин обратил внимание, что на начальной стадии людям с деменцией есть возможность помочь замедлить её развитие. Сделать это можно за счёт смены привычек. Специалист пояснил, что достаточно того, чтобы человек делал что-то не так, как привык.

"Например, зубы чистить другой рукой, идти разными маршрутами на работу, находить какие-то необычные вещи в чем-то обычном. Это очень помогает сохранению нейронных связей и созданию новых", — рассказал психолог.

Однако когда деменция уже довольно сильная, оставлять человека одного опасно. Пожилым людям необходима забота и правильный уход. Если у близких родственников нет возможности обеспечить соответствующие условия для больного, следует обратиться в социальные службы. Психолог подчеркнул, что помощь можно получить и в психиатрических клиниках, где есть специальное для этого отделение.

Человека с деменцией следует оградить от контактов с приборами зажигания и острыми предметами. Можно оставить работать только кран на кухне, а остальную воду перекрыть. Специалист также подсказал, что в карман пожилого родственника следует положить листок с номером телефона кого-то из близких.

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