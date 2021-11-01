Песков рассказал, подходит ли "Спутник Лайт" для основной вакцинации от COVID-19

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Спутник Лайт" подходит для основной прививки против COVID-19, а также для повторной вакцинации от этой инфекции.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России, первый в мире препарат против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" являются разными вакцинами. Их эффективность в борьбе с инфекцией доказали не только отечественные учёные, но и зарубежные специалисты, сообщил Песков. Он отметил, что "Спутник Лайт" пригоден для вакцинации и ревакцинации.

"И у "Спутника V", и у "Лайт" разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, и он во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства", — заключил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что в будущем "Спутник Лайт" станут применять только в случае ревакцинации. Песков назвал эти слова вырванными из контекста.

Российский лидер Владимир Путин сообщал, что "Спутник Лайт" способен усиливать другие подобные препараты. По словам президента, Москва уже сотрудничает с Европой в данном направлении.

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