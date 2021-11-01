Инфекционист оценил вероятность завоза новых штаммов COVID-19 в Москву

Москвичи, решившие отправиться в путешествия по стране или за рубеж в период нерабочих дней, могут привезти оттуда в столицу новые штаммы COVID-19, полагает врач-инфекционист Николай Малышев.

"Не очень продумано, что люди вроде как не работают, а все разъехались по многим направлениям. И что они потом оттуда привезут, это самое интересное. Эта ситуация напоминают начало сентября", — цитирует специалиста РИА Новости.

Малышев заявил, что говорить о том, пройден ли пик заболеваемости COVID-19 в столице, можно будет не ранее, чем через две недели после окончания периода нерабочих дней.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти не планируют вводить запрет на поездки по стране в период нерабочих дней. Представитель Кремля отметил, что закрытие границ регионов в связи с распространением коронавируса не приветствуется.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что планы многих россиян отправиться в путешествия во время нерабочих дней вызывают беспокойство. Зампред правительства напомнила о высокой нагрузке, которую сейчас испытывают системы здравоохранения в регионах.

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