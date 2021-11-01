Врач предостерёг от последствий опасного отдыха на нерабочей неделе

Невролог Павел Евдокименко объяснил, почему опасно пассивно отдыхать во время нерабочих дней. По словам врача, у человека могут пострадать органы дыхания, суставы и сердце.

Как сообщил Евдокименко, в первую очередь о прогулках и упражнениях необходимо задуматься людям, у которых болят суставы. Если забывать много двигаться, они могут перестать функционировать. Человеку без подобных проблем ревматолог порекомендовал делать обычную зарядку и гулять в любое время.

"Как минимум час-два в день надо гулять, если есть такая возможность. Хотя бы минут 30 в день уделить лёгким упражнениям, они необязательно должны быть физически тяжёлыми", — сказал Евдокименко, которого цитирует Москва 24.

Врач подчеркнул, что при "локдауне" спортивные площадки во дворах дома всё ещё можно посещать, поэтому выполнять физические упражнения лучше там.

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