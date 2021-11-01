EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт оценил идею отказаться от труда мигрантов на московских стройках
Блёданс о нападении на особенного ребёнка: "Меня трясёт"
В Молдавию начались поставки газа по новому контракту с "Газпромом"
Дана Борисова показала фото в купальнике без фотошопа
В деревне Ленинградской области произошёл взрыв в жилом доме
Нижегородский лицей проверяют после слов педагога о расстреле учеников
Умер пенсионер, в квартире которого произошёл взрыв в Набережных Челнах
Пересильд отправилась отдыхать на Мальдивы: "Космическая наша"
Экс-секретарь СНБО: власти Украины сами делают страну беззащитной

Врач предостерёг от последствий опасного отдыха на нерабочей неделе

Здоровье

Невролог Павел Евдокименко объяснил, почему опасно пассивно отдыхать во время нерабочих дней. По словам врача, у человека могут пострадать органы дыхания, суставы и сердце.

Врач предостерёг от последствий опасного отдыха на нерабочей неделе

Как сообщил Евдокименко, в первую очередь о прогулках и упражнениях необходимо задуматься людям, у которых болят суставы. Если забывать много двигаться, они могут перестать функционировать. Человеку без подобных проблем ревматолог порекомендовал делать обычную зарядку и гулять в любое время.

"Как минимум час-два в день надо гулять, если есть такая возможность. Хотя бы минут 30 в день уделить лёгким упражнениям, они необязательно должны быть физически тяжёлыми", — сказал Евдокименко, которого цитирует Москва 24.

Врач подчеркнул, что при "локдауне" спортивные площадки во дворах дома всё ещё можно посещать, поэтому выполнять физические упражнения лучше там.

Ранее диетолог поделилась советами, которые помогут на рабочей неделе укрепить иммунитет и не набрать лишний вес. Как заявила Римма Мойсенко, есть два секрета здорового и стройного тела — позитивные мысли и физкультура.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Роза Хутор»: Как и зачем развивать природный туризм в нацпарках?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Врач предостерёг от последствий опасного отдыха на нерабочей неделе
В Молдавию начались поставки газа по новому контракту с "Газпромом"
Дана Борисова показала фото в купальнике без фотошопа
Кардиолог назвал риски COVID-19 для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В России за сутки установили более 40 тысяч случаев заболевания COVID-19
В деревне Ленинградской области произошёл взрыв в жилом доме
Нижегородский лицей проверяют после слов педагога о расстреле учеников
Пересильд отправилась отдыхать на Мальдивы: "Космическая наша"
Умер пенсионер, в квартире которого произошёл взрыв в Набережных Челнах
Экс-секретарь СНБО: власти Украины сами делают страну беззащитной
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию

Алексей Пушков посоветовал экс-главкому НАТО подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".

Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Литва готовит территориальные претензии на Калининградскую область
Мир. Новости мира
Литва готовит территориальные претензии на Калининградскую область
Происшествия
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Мир. Новости мира
Глава МИД Лавров подвёл итоги саммита G20
Дмитрий Соколов Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть! Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Употребление фастфуда ведёт к слабоумию Ирина Шлионская Усам Оздемиров Натовский сюрреализм грозит миру большой бедой Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Талибы* предупредили: если нас не признают, проблемы будут у всех
Гипотезы. Наука
Стивен Хокинг предсказал появление коронавируса
Российские туристы массово отравились в отеле Египта
Происшествия
Российские туристы массово отравились в отеле Египта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников