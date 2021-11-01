Кардиолог назвал риски COVID-19 для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями следствием тяжело перенесённого коронавируса в 40% случаев может стать повреждение миокарда, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Как пояснил медик на пресс-конференции в ТАСС, частота поражения миокарда связана со степенью тяжести заболевания.

"При лёгких формах заболевания, по крайней мере, средне-тяжёлой, которая является основанием для госпитализации, это примерно 7-10%, при тяжёлых — до 40%", — уточнил Бойцов.

По его словам, заражение коронавирусом людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями грозит также микротромбозами и эмболией, обострением ишемической болезни и аритмией.

Специалист отметил, что риск заразиться COVID-19 не связан с наличием или отсутствием сердечно-сосудистых заболеваний. Однако они повышают вероятность попадания в больницу после инфицирования.

"Если удаётся контролировать артериальное давление, то вероятность госпитализации снижается более чем на 10% и даже до 20%", — отметил кардиолог.

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